Tuchel annonce le forfait de Bernat pour la finale de Coupe de France

Pour son troisième match de préparation – avant la finale de Coupe de France face à Saint-Etienne ce vendredi – le PSG s’est largement imposé face au Celtic Glasgow (4-0). Une rencontre qui a une nouvelle fois permis à Thomas Tuchel d’octroyer du temps de jeu à l’ensemble de son effectif. Cependant, l’entraîneur parisien ne pourra pas compter sur Juan Bernat pour la finale de coupe nationale face à l’ASSE. Le latéral gauche parisien était absent du groupe lors des trois rencontres amicales. “Ce n’est pas possible qu’il joue en finale de coupe. J’espère qu’il pourra faire l’entraînement demain, après-demain ou au plus tard après la finale, pour arriver pour la deuxième finale contre Lyon”, a informé l’entraîneur parisien, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Thomas Tuchel est revenu sur la prestation de son équipe. Il estime que ses joueurs sont prêts physiquement pour les prochaines échéances. “On a pris des décisions pour donner du volume. A mon avis, on s’est préparé de la meilleure façon. Nous sommes prêts pour vendredi. On a eu quatre semaines et demie. Le plus important était qu’on arrive avec les 22 joueurs sans blessure. Il manque seulement Abdou (Diallo) et Juan (Bernat). C’est très dommage mais l’objectif est d’arriver vendredi avec des jambes et des têtes fraîches, dans une bonne forme. Un premier match compétitif, c’est toujours spécial. Mais j’ai le sentiment que nous sommes prêts.”

Enfin, Tuchel a exprimé sa joie après la déclaration de Kylian Mbappé, qui a confirmé son souhait de marquer l’histoire du PSG. “Kylian a un contrat avec nous, avec Paris (jusqu’en 2022, ndlr). Nous ne sommes pas prêts pour vendre les gars. Il est super important. C’est un joueur clé, c’est notre joueur. C’est un cadeau de travailler avec lui, avec des joueurs comme Kylian, Ney, Angel, Mauro, Marqui, Leo, Thiago, Kimpembe… Ce sont des joueurs extraordinaires. Il y a vraiment une très bonne connexion entre Ney et Kylian. Ça fait plaisir à tout le monde. C’est une vraie force du PSG. C’est top.”