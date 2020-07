Tuchel : “Cette saison, on a joué trois fois contre Saint-Etienne, il y a eu trois rouges”

Le PSG s’est imposé contre Saint-Etienne (1-0) ce soir en finale de Coupe de France. Mais ce match a été marqué par l’agressivité des Stéphanois, Kylian Mbappé étant sorti sur blessure après un très gros tacle non maîtrisé de Loïc Perrin. Thomas Tuchel est ravi de la victoire de ses joueurs mais fulmine contre la mentalité des joueurs stéphanois.

“On a gagné, dans une finale, c’est le plus important. C’était très compliqué. On a gagné mais on a beaucoup de choses à améliorer. Après, il y a eu des situations avec Thilo, Neymar, avec Kylian Mbappé et ça coûte cher. On doit attendre. Je n’ai pas de nouvelle pour Kylian Mbappé. Cette saison, on a joué trois fois contre Saint-Etienne, il y a eu trois rouges“, s’est agacé Thomas Tuchel sur Eurosport 2. “Et à chaque fois, c’est dans les 30 premières minutes, pas en fin de match quand ils sont fatigués. Aujourd’hui, ça a commencé avec Ney et ça s’est terminé avec Kylian. Après, on a trois cartons pour nous après cette faute (rire !). Je ne peux vraiment pas comprendre.”

En conférence de presse, le coach parisien s’en est prit l’arbitre du match, Monsieur Delerue. “L’arbitre a assez protégé vos joueurs ? Bien sûr que non. Ça a commencé par une faute sur Neymar. On a pris 3 cartons jaunes après la faute sur Kylian. Et, au début, il (l’arbitre) a donné un carton pour cette faute, et nous, pour avoir réclamé de protéger le joueur, on en a pris trois. Ce ne sont pas les mêmes critères qui sont appliqués, fustige Tuchel dans des propos relayés par l’Equipe. Je dis cela pour TOUS les joueurs. Les spectateurs sont là pour regarder des joueurs, les gens devant leur télé, aussi. Et c’est le plus important, de protéger tous les joueurs, pas seulement les miens. C’est un match pour les joueurs et ça n’était pas comme cela ce soir.”