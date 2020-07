Tuchel sur le tirage au sort de C1: “Il faudra être sérieux”

Après plusieurs mois d’attente, le PSG connaît enfin son adversaire pour le quart de finale (à match unique) de Ligue des champions. Les Rouge et Bleu affronteront l’Atalanta Bergame. Malgré un tirage qui semble abordable, les Parisiens devront se méfier de la puissance offensive des joueurs de Gian Piero Gasperini (meilleure attaque de Serie A avec 85 buts). Sur le compte Twitter du PSG, l’entraîneur du club de la capitale – Thomas Tuchel – a livré son ressenti sur ce tirage au sort.

“C’est compliqué car toutes les équipes ont beaucoup de qualité. L’Atalanta Bergame est une équipe spectaculaire et spéciale parce que c’est une équipe italienne qui attaque, attaque attaque. Ils mettent beaucoup de buts, ils sont très offensifs. On doit très bien se préparer et on devra être attentif. Nous sommes en quarts de finale et nous sommes là pour gagner. Il y a encore beaucoup de semaines pour se préparer. C’est bien de connaître maintenant notre adversaire car on a l’impression que ça commence maintenant. Il faudra être sérieux, a déclaré Tuchel au micro de PSG TV. On a regardé le tirage au sort ensemble (avec les joueurs) et c’est toujours la même chose pour moi. On prend le nécessaire, on doit s’adapter et se préparer. Nous sommes confiants, je suis sûr que ce sera un match serré (…) C’est Saint-Etienne (finale de Coupe de France le vendredi 24 juillet) avant tout, c’est la meilleure chose. Aujourd’hui c’était le tirage donc il y avait beaucoup d’excitation, mais on se prépare pour le match de Saint-Etienne.”