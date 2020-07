Tuchel : “On a trouvé une bonne ambiance, une bonne atmosphère entre nous”

Les supporters du PSG attendaient ce moment depuis quatre mois. Après son dernier match face au BVB le 11 mars dernier, les Parisiens ont enfin refoulé la pelouse d’un stade de football. Et pour ce premier match amical au Stade Océane – afin de préparer les deux finales de coupes nationales – les Rouge et Bleu ont réalisé un véritable festival face au Havre (9-0). Sur le site officiel du PSG, l’entraîneur parisien – Thomas Tuchel – est revenu sur la performance collective de son équipe.

“C’est un plaisir de pouvoir se retrouver dans un stade un jour de match, c’est quelque chose qui nous a beaucoup manqué. Et puis nous avons fait un très bon match, les joueurs ont répondu présents et le résultat est là. C’est une soirée extraordinaire. L’équipe a montré de très belles choses, individuellement et collectivement. Nous avons été sérieux de bout en bout.”

En conférence de presse d’après match, Thomas Tuchel est revenu plus en détails sur la performance de son équipe, dans des propos rapportés par Le Parisien. “L’objectif de notre 4-4-2 était de trouver notre structure offensivement. Il y a des situations à améliorer dans la récupération du ballon. Mais ce n’était pas l’objectif. On doit absolument passer par des matchs amicaux pour retrouver notre rythme.”

Le coach parisien a également été questionné sur les prestations de Neymar (doublé), Mauro Icardi (doublé) et Kylian Mbappé (un but) face au HAC. “J’ai vu une équipe très concentrée, très calme. Ils aiment s’entraîner ensemble. Ils sont vraiment heureux d’être sur le terrain. Ça s’est vu aujourd’hui. Ils ont marqué des beaux buts. C’est bien, il faut continuer maintenant, a déclaré Tuchel après la rencontre. Maintenant, tous les joueurs ont été très bien ce soir. C’est absolument nécessaire que tout le monde reste comme ça. On a trouvé une bonne ambiance, une bonne atmosphère entre nous. Nous sommes prêts pour la suite. C’était un bon début.”