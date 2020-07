Tuchel : “Thiago Silva reste le capitaine jusqu’au dernier jour quand il sera sur le terrain”

Comme lors du match contre Le Havre (0-9), Thomas Tuchel a réalisé une large revue d’effectif ce soir contre Waasland-Beveren (7-0). Le coach allemand a décidé de titulariser Thiago Silva et lui confier le brassard. À l’issue de la rencontre, le technicien parisien a expliqué qu’O Monstro sera son capitaine jusqu’à la fin de son aventure parisienne.

“Thiago Silva reste le capitaine jusqu’au dernier jour quand il sera sur le terrain. C’est mon capitaine, assure Tuchel dans des propos relayés par Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport. On a Marqui, Kimpembe, et Thiago au plus haut niveau en Europe. Si on joue avec deux défenseurs, je dois choisir mais le plus important c’est d’avoir les trois en forme. Après ça se joue dans les derniers jours avant un match.“

L’ancien coach de Dortmund explique que Juan Bernat pourrait manquer la finale de Coupe de France contre Saint-Etienne vendredi prochain. “C’est musculaire, pas grave, mais on a décidé de ne pas prendre de risque. Hier il est resté en individuel.” Il a enfin indiqué qu’il avait une petite idée pour son onze contre l’ASSE. “Je connais beaucoup de gars de mon onze pour Saint-Etienne.”

En conférence de presse, Thomas Tuchel est revenu sur la performance de ses joueurs. “Le plus important est qu’on a joué 4 fois 30 minutes. Merci à Beveren car c’était super bien pour nous pour faire plus de volume. Après, on a fait une bonne première partie. On avait déjà fait une bonne première sortie contre Le Havre (9-0, dimanche). On s’est créé beaucoup d’occasions, on n’a pas de blessés, on n’a pas encaissé de buts. On a le sentiment que l’équipe est très concentrée, se réjouit Tuchel dans des propos relayés par Le Parisien. Elle profite de bien travailler ensemble. On a deux résultats extraordinaires. On veut continuer mardi. Le Celtic ? On fait des entraînements avec intensité et on joue des matchs avec sérieux. Peut-être que chacun jouera 45 minutes pour rester frais pour le match de vendredi en finale de Coupe.“