Un accord de diffusion entre Mediapro et Facebook pour la chaîne Telefoot (L’Équipe)

Et si l’avenir du football se passait sur nos smartphones ? C’est en tout cas un des paris que souhaiterait prendre le prochain diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 Mediapro.

En effet comme l’annonce le quotidien L’Équipe, le média et le réseau social Facebook aurait trouvé un accord de distribution pour la nouvelle chaîne de télévision Telefoot. En revanche l’article ne mentionne pas d’exclusivité entre les deux sociétés.

Rappelons que le président de Mediapro, Jaume Roures, avait déclaré être ouvert à cette idée en décembre dernier : “L’idée est de discuter avec Facebook, Amazon ou Apple en plus des distributeurs traditionnels”.

La compagnie de de Mark Zuckerberg représente 2,6 milliards d’utilisateurs dans le monde et 37 millions en France.

Le journal sportif rajoute “qu’aucun accord de distribution de la chaîne Téléfoot n’a encore été rendue publique” même si des négociations seraient “en cours” avec SFR.