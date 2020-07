Un accord inédit entre Mediapro et Netflix (L’Équipe)

Décidément, on n’est pas au bout de nos surprises avec Mediapro. Alors que le média a annoncé un accord prochain avec le réseau social Facebook ou encore avec l’opérateur SFR et la chaîne de télévision RMC Sport pour la diffusion de la C1 sur Téléfoot, celui-ci devrait aussi être disponible sur la plateforme de SVOD Netflix.

En effet, le média L’Équipe écrit sur son site internet que le groupe de Jaume Roures proposera “seulement sur ses plateformes ‘OTT’ (site internet et application)” un abonnement à la chaîne Téléfoot et Netflix pour une “somme inférieure à 30€”. Une proposition jugée comme “agressive” par le quotidien sportif, qui rajoute que ce sera Mediapro qui devra “gérer le paiement et les données des futurs abonnés à cette offre”.