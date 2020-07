À la fin des compétitions de la saison 2019-2020, sept joueurs du PSG ne feront plus partie de l’effectif. Après les départs déjà officialisés d’Edinson Cavani, Thomas Meunier, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, le club de la capitale fera ses adieux – à la fin août – à Sergio Rico (fin de prêt), Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting. Ainsi, le PSG devra renouveler son effectif afin de combler les manques à certains postes. Et face à la crise économique causée par à la pandémie de Covid-19, les Rouge et Bleu ont décidé de lever l’option d’achat de Mauro Icardi afin qu’il prenne définitivement la succession de Cavani en attaque. Ils ont également décidé de prolonger le contrat de Layvin Kurzawa (jusqu’en 2024) pour concentrer son mercato sur d’autres postes prioritaires. Voici ci-dessous un point sur les contrats des joueurs du PSG.

Fins de contrat en août 2020

Thiago Silva, Eric-Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico (fin de prêt en provenance du FC Séville)

Fins de contrat en juin 2021

Gardien : Marcin Bulka

: Marcin Bulka Défenseur : Juan Bernat, Loïc Mbe Soh, Timothée Pembélé, Isaac Hemans (prêté à Cholet)

: Juan Bernat, Loïc Mbe Soh, Timothée Pembélé, Isaac Hemans (prêté à Cholet) Milieux : Kays Ruiz-Atil, Massinissa Oufella

: Kays Ruiz-Atil, Massinissa Oufella Attaquants : Julian Draxler, Ángel Di María, Jesé Rodríguez, Alexandre Fressange, Hussayn Touati (contrat stagiaire)

Fins de contrat en juin 2022

Gardien : Denis Franchi (contrat stagiaire)

: Denis Franchi (contrat stagiaire) Milieux : Xavi Simons, Maxen Kapo, Bandiougou Fadiga

: Xavi Simons, Maxen Kapo, Bandiougou Fadiga Attaquants : Kylian Mbappé, Neymar Jr, Arnaud Kalimuendo

Fins de contrat en juin 2023

Gardiens : Keylor Navas, Garissone Innocent, Alphonse Areola

: Keylor Navas, Garissone Innocent, Alphonse Areola Défenseurs : Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Mitchel Bakker, Teddy Alloh, Thierno Baldé, Jonathan Mutombo

: Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Mitchel Bakker, Teddy Alloh, Thierno Baldé, Jonathan Mutombo Milieux : Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Junior Dina-Ebimbe, Anfane Ahamada Mze

: Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Junior Dina-Ebimbe, Anfane Ahamada Mze Attaquants : Kenny Nagera

Fins de contrat en juin 2024