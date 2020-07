Un supporter de l’ASSE identifié pour la finale au Stade de France : Saliba

William Saliba (19 ans), natif de Bondy, espérait après quatre années à Saint-Etienne conclure son aventure en Vert avec une finale de Coupe de France en Seine-Saint-Denis contre le grand PSG. Mais Arsenal et l’ASSE ne sont pas tombés d’accord. Le défenseur central sera tout de même présent, en tribune. Un jet privé lui permettra de faire le voyage jusqu’au Stade de France. Si l’ASSE a neutralisé 900 places pour cette finale, elle aura au moins un supporter dans l’enceinte dyonisienne : Saliba.

“Il s’agit d’une finale de Coupe de France au Stade de France, chez moi, contre le PSG. Il n’y avait pas mieux pour partir. Ça aurait été une apothéose, regrette Saliba dans L’Equipe. Comme je n’aurai pas la chance de la disputer, je veux au moins sentir cette finale de plus près, en supportant mon équipe au stade. Devant la télévision, ce n’est pas pareil. Cela me tenait à cœur d’être là, en espérant voir les Verts gagner. Ça me permettra aussi de dire au revoir à mes équipiers convenablement. Car je suis parti comme un voleur.“