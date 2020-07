Verratti : “Tout le monde sera à 100% pour remporter cette finale”

Pour la dernière édition de la Coupe de la Ligue, le PSG et l’OL s’affronteront en finale – demain soir (à 21h10 sur France 2 et Canal+Sport) – au Stade de France. Après Thomas Tuchel, Marco Verratti s’est présenté en conférence de presse d’avant-match afin d’évoquer cette confrontation. Extraits choisis.

Surpris de sa non-titularisation face à l’ASSE ?

Verratti : “Non, j’avais parlé un peu avant avec le coach. il fait des choix pour l’équipe. Et quand on joue au PSG, on a la possibilité de s’asseoir sur le banc. Tout le monde a envie de jouer des grands matches. J’ai un grand respect pour Paredes qui a joué à ma place. Il a fait un grand match face à Dortmund. Il n’y a pas de problème, on aura beaucoup de matches et tout le monde est important pour l’équipe.”

Une peur de se blesser face à l’OL ?

Verratti : “On joue au football et ça peut arriver surtout avec ces quatre mois d’arrêt. On n’avait jamais vécu ça. On joue un match important et je pense que tout le monde sera à 100% pour remporter cette finale face à une grande équipe.”

Sa forme physique lors du confinement

Verratti : “C’était compliqué pour tout le monde. On a essayé de faire quelque chose à la maison. On faisait de la course. On était très sérieux au retour. On a fait des matches de préparation. Je ne pense pas qu’on soit à 100% de notre forme mais j’espère qu’on arrivera en forme physique à Lisbonne.”

Une obligation de remporter la Coupe de la Ligue ?

Verratti : “C’est un objectif comme pour tous les trophées. On fera tout pour la remporter. On a souvent été en finale. Je suis content de jouer contre l’OL car c’est une équipe importante dans le foot français avec un bon effectif. J’espère que ce sera une belle finale pour les spectateurs et pour nous.”

La prochaine finale du PSG face à l’Atalanta ?

Verratti : “On a quatre finale comme l’a dit Neymar. Ce sont des matches importants, il faut être concentré. Tu peux sortir de la compétition ou perdre en finale. Donc, on aura besoin de tout le monde et jouer chaque match dans les meilleures conditions. On pense au match de demain, le plus important et après on pensera à notre match face à l’Atalanta.”

La blessure de Mbappé

Verratti : “On était très déçu. Même si on a gagné, on avait une pensée pour lui. Un joueur comme Kylian est titulaire dans n’importe quelle équipe et il manquera. C’est un garçon incroyable avec le sourire. Il travaillera beaucoup pour revenir le plus tôt possible.”

Les esprits déjà tournés vers l’Atalanta ?

Verratti : “Penser c’est une chose et préparer c’est une autre. C’est dans la tête de tout le monde mais on ne préparera pas le match de l’Atalanta. Pour retrouver la forme, c’est bien de jouer des finales afin de se préparer de la meilleure façon possible. Et après on pensera au match de l’Atalanta.”