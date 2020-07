Vers des finales de coupes nationales avec un plafond de 5000 personnes

Vendredi 24 juillet et vendredi 31 juillet, les finales de la Coupe de France (PSG-ASSE) et de la dernière Coupe de la Ligue (PSG-OL) seront très atypiques. En effet, la jauge de 5000 personnes dans un stade devrait être conservée malgré la capacité de 80.000 places du Stade de France et un contexte sanitaire favorable. C’est ce que rapporte leparisien.fr. “Alors que les instances du football espéraient un assouplissement de la réglementation, le ministère des Sports a transmis ces derniers jours à la FFF et à la LFP des informations, confirmant une jauge très restreinte de 5000 personnes. Les clubs doivent en être informés ce vendredi.“

Sachant que 5000 personnes, ce ne sont pas 5000 spectateurs mais tous les individus présents dans l’enceinte, il y aura une poignée de supporters au Stade de France. Selon les informations du média francilien, “le Collectif Ultras Paris ainsi que les deux groupes principaux de Saint-Etienne, les Magic Fans et les Green Angels, envisageraient très fortement dans ce contexte ne pas assister à la ou les finales qui les concernent.” Les fans présents tenteront cependant de se faire entendre et de mettre quelques couleurs au Stade de France.