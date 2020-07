Volpe (HAC) : “On aura la chance de voir les étoiles du PSG jouer probablement une mi-temps”

Dans quelques heures, le PSG disputera son premier match amical face au Havre (à 19h sur beIN SPORTS 1). Une rencontre qui permettra aux Parisiens de se remettre en jambes afin de préparer au mieux les prochaines échéances dont les deux finales de coupes nationales (les 24 et 31 juillet) et le quart de finale face à l’Atalanta Bergame (le 12 août). Et ce premier match amical face au Hac sera également marqué par le retour du public dans un stade de football (5.000 personnes autorisées), une première dans l’Europe de l’Ouest depuis le début de la crise sanitaire. Dans un entretien accordé à Paris Normandie, le président du Havre – Vincent Volpe – s’est exprimé sur cet évènement en France.

“Cette reprise fait d’abord beaucoup de bien. Nous allons évidemment prendre un maximum de précautions afin qu’elle se déroule du mieux possible. Nous avons pleinement conscience que le virus est toujours actif, rappelle Vincent Volpe. Si nous voulons préserver nos chances de reprendre les championnats avec du public, peut-être même avec de plus en plus de monde, souhaitons-le, nous devons être tous vigilants (…) Nous nous devons d’être irréprochables.”

Dans cet entretien, Vincent Volpe est également revenu sur les chances de son équipe face aux joueurs du PSG. “On a du talent dans notre groupe. Moi, j’attends surtout de voir nos jeunes à l’œuvre. Si j’ai bien compris, Paul Le Guen fera jouer une équipe par période, et je crois que le PSG fonctionnera à peu près de la même façon. On aura la chance, c’est sûr, de voir les étoiles du PSG jouer probablement une mi-temps. Même durant les deux périodes puisque leurs remplaçants sont aussi extraordinaires. J’ai hâte de voir ce spectacle, on va se régaler avec du beau football ! Et je pense que notre équipe est capable d’offrir du répondant.”