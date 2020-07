Wantiez (HAC) : “Au Stade de France, on peut imaginer accueillir 20 à 25.000 personnes”

Dimanche à 19 heures, au stade Océane du Havre, le PSG retrouvera le terrain face au pensionnaire de Ligue 2. Un match amical visible sur beIN Sports. Mais il y aura également 5000 personnes dans l’enceinte de 25.000 places (dont 4000 spectateurs). Une première en Europe de l’Ouest depuis la mi-mars. Mais il ne faut pas en faire tout un plat, assure Pierre Wantiez, directeur général du HAC. Il pourrait y avoir deux fois plus de public, sans prise de risque.

“Il ne faut pas non plus dramatiser ce qu’est l’organisation d’un match dans le contexte actuel. On a des contraintes, on va y faire face”, commente le dirigeant sur leparisien.fr. “Les gens devront entrer dans le stade avec un masque, des bornes de gels seront disposition, on a multiplié le nombre de buvettes pour que les gens ne s’agglutinent pas, il y aura des sens de circulation. Après, les gens sont supposés s’asseoir à un siège d’écart, sauf ceux qui viennent en groupe. On pouvait donc très largement accueillir 10.000 personnes avec le même dispositif. Mais on a ouvert que l’anneau bas. Effectivement, au Stade de France, on peut imaginer accueillir 20 à 25.000 personnes. Après je pense qu’il y a des seuils psychologiques […] Le PSG nous a demandé des mesures sanitaires très particulières. Tous les gens qui accéderont aux zones vestiaires, terrains, auront été dépistés au Covid-19 par écouvillons et prise de sang. Moi je l’ai fait ce matin (mardi). On n’est pas là pour mettre des bâtons dans les roues du PSG dans sa préparation. […] C’est clairement une chance pour une ville comme Le Havre d’avoir cette affiche.”