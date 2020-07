Wantiez : “On a cette responsabilité de faire en sorte que cela se passe bien”

La rencontre amicale ce dimanche (19h00) au Stade Océane entre Le Havre et le PSG est à double titre un événement sportif : Il y aura du public dans un stade d’Europe de l’Ouest (4.980 personnes in situ donc un peu moins de 5000 soit la jauge légale) et c’est le retour sur le terrain du champion de France après quatre mois d’arrêt forcé. Deux motifs qui vont placer la ville normande sous les projecteurs ce dimanche. D’autant plus que le maire, ancien Premier ministre, Edouard Philippe, est annoncé au stade, tout comme la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

Pierre Wantiez, le directeur général du HAC, s’est exprimé ce matin sur ce match très spécial face au PSG. “On ne sera que 5000 dans le stade mais on a le sentiment de contribuer à relancer la machine d’une vie normale. Il faut qu’on avance. On a cette responsabilité de faire en sorte que cela se passe bien et même très bien, a commenté le dirigeant sur Europe 1. Pour les spectateurs, on va retrouver un protocole très similaire à ce que l’on trouve dans beaucoup de lieux publics aujourd’hui. Le port du masque sera strictement obligatoire pour entrer dans le stade. Il y aura du gel hydroalcoolique à l’entrée, des flux de circulation, l’obligation de respecter la distanciation dans la file d’attente. C’est assez classique. Les gens devront laisser un siège d’écart sauf s’ils viennent en tribu. Pour circuler il faudra le masque. Tout le groupe sportif devra aussi conserver les masques. Cela vaut pour les remplaçants même si c’est très désagréable. Tous ceux qui vont accéder au terrain ou au vestiaire auront été testés cette semaine. Il n’y a eu aucun cas positif au Covid. Il y aura un cordon sanitaire autour des équipes. […] Ce soir il y aura 600 personnes accréditées. La télévision représente 45 personnes. Les médias une centaine de personnes. Donc on a mis en vente un peu plus de 4000 places. Tous les billets se sont vendus en 7-8 minutes.“