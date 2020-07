Wilfried Mbappé : “Aucun membre de ma famille n’en veut à monsieur Perrin”

Il y a une semaine, Kylian Mbappé, victime d’un tacle non maîtrisé de Loïc Perrin, quittait le Stade de France, après la remise des récompenses, pour prendre la direction de l’hôpital et passer des examens pour sa cheville. Mais que ce soit le vendredi soir, le week-end, et les jours suivants, l’attaquant de 21 ans du PSG a toujours fait bonne figure, se voulant positif et bon esprit. Une philosophie familiale puisque Wilfried, père de la star du football français, a envoyé ce message à un des présidents de Saint-Etienne Bernard Caïazzo, comme le rapporte France Bleu : “Aucun membre de ma famille n’en veut à monsieur Perrin. C’est juste un malheureux accident d’une personne exemplaire tout au long de sa belle carrière. Merci de le féliciter pour tout ce qu’il a accompli. Nous sommes aussi peinés que cela se termine ainsi pour lui mais nous garderons le meilleur.” Un message de Wilfried Mbappé qui fera chaud au cœur du capitaine de l’ASSE qui vient de raccrocher les crampons. C’est “fabuleux” réagit d’ailleurs Bernard Caïazzo. “Cela a beaucoup soulagé Loïc“.