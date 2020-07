Wolff : “Les ultras du PSG se sont tiré une balle dans le pied”

Le retour des supporters au Parc des Princes hier soir lors du match entre le PSG et Waasland-Beveren (7-0) fait beaucoup parler. La raison ? Les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) qui étaient soudés, sans masques, sans distanciation sociale, lors du début de la rencontre contre les Belges. Patrick Wolff – président de l’ANLSP – a expliqué qu’en se comportant comme, les Ultras Parisiens ont tiré une balle dans le pied de tout le sport collectif en France.

“Les ultras du PSG se sont tiré une balle dans le pied et par la même occasion ont tiré une balle dans le pied de tout le sport professionnel français. Tout le monde doit se montrer responsable. J’ai un grand sentiment de tristesse après ce qu’il s’est passé hier au Parc des Princes, d’autant qu’il y a déjà eu PSG-Dortmund, regrette Wolff dans une interview accordée à l’Equipe. S’ils sont amoureux du PSG comme ils le disent, ce que je veux bien croire, qu’ils le montrent. Que faire alors ? Peut-être faire jouer le PSG à huis clos. Il n’y a pas de raison que tous les autres sports et que tous les autres clubs de football qui se tiennent bien en subissent aussi les conséquences, parce qu’il y a un club où il se passe n’importe quoi.” Le président de l’ANLSP a enfin mis en garde les supporters parisiens pour le match mardi contre le Celtic. “On a tous été jeunes et fait des choses par passion pas toujours raisonnables. Tout le monde peut se tromper. Je leur demande de montrer qu’ils regrettent et ça suffira. Ce n’est pas leur intérêt de se retrouver à regarder leur club devant une télé l’année, et on le souhaite tous, il peut remporter la Ligue des champions.”