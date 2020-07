Yuri Berchiche tacle le niveau des équipes françaises

Yuri Berchiche n’a joué qu’un an au PSG (2017-2018) mais il est resté très attaché au club de la capitale et à ses anciens coéquipiers. Titulaire indiscutable avec l’Athletic Bilbao. Invité à évoquer la cadence des rencontres en Liga depuis le retour, le latéral gauche (30 ans) a mis un petit tacle aux équipes françaises.

“Un enchaînement de matches exigeants ? Non, ça va, c’est comme quand j’étais à Paris. On jouait très souvent tous les trois jours avec les deux coupes nationales. Mais la-bas on ne jouait pas avec l’intensité et l’exigence que nous avons ici maintenant, rapporte le latéral gauche dans une interview accordée à Marca Ici toutes les équipes jouent beaucoup, il y a beaucoup de stress, beaucoup de charge (de travail). Le championnat d’Espagne est très exigeant.”

Berchiche n’a évidemment pas échappé à une question sur Neymar, que la presse catalane essaye coûte que coûte de renvoyer au Barça. “Neymar et Bale (qu’il a connu à Tottenham) vont animer le mercato estival ? Eh bien, c’est sûrement parce qu’ils en parlent chaque semaine. L’un va à Barcelone, l’autre aime plus le golf … Tant d’informations sortent que vous ne savez pas qu’est ce qui est vrai.”