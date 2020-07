Zagre : “Les joueurs du PSG sont très gentils, ils donnent beaucoup de conseils”

Avec 134 minutes toutes compétitions confondues sur la saison 2019/20, le petit latéral gauche Arthur Zagre (18 ans) n’a pas encore eu véritablement sa chance à Monaco, club qu’il a rejoint contre 10M€ le 29 août 2019 et avec qui il est sous contrat jusqu’en 2022.

Le Titi est en interview dans le Onze-Mondial de ce mois. Il y aborde son rapport aux stars du PSG. “C’est sûr qu’au début, c’est intimidant parce qu’on ne les connait pas. De base, on ne les voit que de loin ou à la télé, ça veut dire qu’on pense qu’ils ont un ego, que c’est dur de parler avec eux, mais au fur et à mesure, on voit qu’ils sont très gentils, ils donnent beaucoup de conseils sur le terrain, donc ça se passe bien”, explique Zagre avant de se souvenir du déclic dans son début de carrière. “Le match grâce auquel j’en suis là c’est contre le Barça, en Youth League. C’était un match au Camp des Loges. C’était un quart de finale si je me souviens bien. Il y avait tout le monde pour ce match-là, je m’en souviens. J’ai fait un bon match, et ce jour-là, les dirigeants du PSG ont vu que je pouvais jouer plus haut.”