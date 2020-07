Zagre revient sur son départ du PSG lors de l’été 2019

Transféré l’été dernier à l’AS Monaco (pour 10M€ et un pourcentage de 15% à la revente), Arthur Zagre a très peu joué pour sa première saison chez les Monégasques (3 matches toutes compétitions confondues). Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’ASM, le latéral gauche a expliqué les raisons de son départ du PSG en 2019, dans une interview accordée à Onze Mondial.

“Pendant la préparation, j’avais parlé à mon agent et ma famille, on cherchait une porte de sortie, parce qu’on voulait un autre club pour avoir du temps de jeu. Pendant toute la préparation, on en discutait avec le club, avec les dirigeants qui au début n’étaient pas d’accord, a déclaré Zagre lors de l’entretien. À la fin, ils nous ont laissé. La signature à Monaco s’est déroulée très vite vu qu’ils ont accepté tard. Ça veut dire que du jour au lendemain, j’ai dû partir à Monaco et signer.”

Arthur Zagre (18 ans) a également évoqué la relation qu’il entretenait avec l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel. “Il était très gentil. Il donnait beaucoup de conseils. Il nous aidait beaucoup, surtout pendant les préparations, quand il n’y avait pas encore tous les pros. Il donnait énormément de conseils pour que justement, lorsque les pros arrivent, on ne soit pas en difficulté, qu’on arrive à s’en sortir.” Pour rappel, le PSG possède une clause de rachat à hauteur de 35M€, comme l’avait déclaré l’agent de Zagre – Philippe Nabe – en septembre dernier.