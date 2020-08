1,7 million de téléspectateurs pour la demi-finale entre Leipzig et le PSG

Une soirée forte en émotion. En demi-finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a surclassé le RB Leizpig, ce mardi soir (3-0). Une victoire nette et sans bavure où le PSG a largement montré sa supériorité. Et faute de supporters dans le stade, en raison des huis clos imposés, il y avait du monde derrière son écran. En effet, L’Équipe relaye qu’il y avait 1,7 million de téléspectateurs sur RMC Sport 1 pour cette rencontre. Et cela constitue un nouveau record historique pour le diffuseur. Le PSG n’a pas régalé que ses supporters hier soir.