Darmanin annonce 3000 policiers et gendarmes autour du Parc et des Champs-Elysées, 17 stations de métro fermées

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a été à l’origine du rétropédalage hier de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. On aura le droit d’être un supporter du PSG et de l’afficher dimanche (avec modération et raison), jour de finale de la Champions League, dans tous les quartiers de Marseille. En revanche, le ministre n’entend pas envoyer un message de laxisme. Gérald Darmanin s’est rendu ce samedi matin à la préfecture de police de Paris afin de mettre en lumière le dispositif de sécurisation dans la capitale dimanche soir dans la perspective de liesses et de débordements. “3000 policiers et gendarmes seront mobilisés autour du Parc des Princes et des Champs-Elysées pour que les choses se passent le mieux possible et que le port du masque soit assuré”, a fait savoir le ministre de l’Intérieur. Pour rappel, le stade accueillera 5000 fans pour voir le match sur écran géant. En outre, 17 stations de métro seront fermées pour maîtriser et limiter l’affluence vers les Champs-Elysées (avenue réservée aux piétons à partir de 21h) en cas de victoire du PSG. 2000 masques seront distribués pour des motifs sanitaires dans une zone où il est par ailleurs obligatoire.