36 interpellations autour du Parc des Princes et aux Champs-Élysées, incidents à Marseille

Deux lieux de la capitale ont principalement accueilli les festivités d’après-match mardi soir : les alentours du Parc des Princes et les Champs-Élysées. Comme quasiment de coutume lors des rassemblements de personnes en France, des heurts ont été à déplorer. Ainsi l’AFP rapporte que la police a interpellé cette nuit 36 personnes qui n’étaient pas là pour célébrer la victoire du PSG contre Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions. Les forces de l’ordre sont intervenues pour “des jets de projectiles divers, des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion, et des vols et recels de vols“, explique l’Agence France-Presse. Du côté de Marseille, des incidents se sont produits sur le Vieux Port en réaction à la qualification du PSG… Le journal L’Équipe affirme qu’une cinquantaine d’ultras de l’OM a fait le tour des établissements pour empêcher la diffusion du Leipzig-PSG dans le quartier touristique et menacer les pro-PSG. Un début de bagarre est même signalé…