Al-Khelaïfi : “Bien sûr on est triste mais on a fait beaucoup de choses positives cette saison”

Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a avoué être triste de la défaite lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, mais il tient à féliciter ses joueurs qui se sont approchés du rêve de tous, remporter cette compétition.

“Bien sûr on est triste mais on a fait beaucoup de choses positives cette saison. On est en finale, on perd 1-0. Ce soir, on peut marquer 2 ou trois buts. Ce match a été très serré mais finalement on a perdu. On sait que la Ligue des Champions ce n’est pas facile mais je suis très fier de mes joueurs, on a fait une grande saison, un bon tournoi ici, assure le président parisien sur RMC Sport 1. Personne ne nous voyait en finale. On a été proche de gagner, on n’a tout fait pour gagner mais c’est le foot, on accepte. On va travailler la saison prochaine pour tenter de gagner cette Ligue des Champions parce que c’est notre objectif. On est très très proche pour gagner. Tout le monde peut sortir la tête haute. Les joueurs ont réalisé quelque chose ensemble. Je félicite le Bayern Munich qui a fait un grand match, c’est l’une des meilleures équipes du monde. On a besoin d’un petit détail pour la gagner. C’était notre première finale, la 11e pour le Bayern. On a fait une grande saison avec 4 trophées et une finale de Ligue des champions. Mais tout le monde est déçu, c’est normal mais on a fait beaucoup de choses positives. Je suis désolé pour nos supporters, on va travailler ensemble. On va tout faire pour gagner ce trophée.“