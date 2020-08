Al-Khelaïfi : “On a besoin de ça pour changer de mentalité”

Pour ses 50 ans, le PSG a offert un beau cadeau à ses supporters. Au bout du suspense, le club de la capitale s’est qualifié en demi-finale de Ligue des champions en venant à bout de l’Atalanta Bergame (2-1) grâce à des buts tardifs de Marquinhos et Choupo-Moting. Après la rencontre, le président du PSG – Nasser Al-Khelaïfi – a tenu à féliciter ses joueurs. Il a également confirmé que ses deux stars – Kylian Mbappé et Neymar Jr – resteront la saison prochaine, dans des propos rapportés par RMC Sport.

La qualification pour les demi-finale de Ligue des champions

Al-Khelaïfi : “C’est une journée très spéciale, c’est magnifique. On a besoin de ça pour changer de mentalité. Les joueurs ont donné 200%, je suis très fier. Je remercie tout le monde, dans cette période pas facile. Tout le monde disait que Paris n’était pas prêt pour cette Ligue des champions mais on a montré une grande mentalité, avec de grands joueurs. Notre objectif est très loin mais on ne pense pas aujourd’hui à la finale, seulement à la demi-finale. C’est très important pour changer la mentalité. Vous aussi les médias, tout le monde doute du PSG. La Ligue des champions, on avait besoin de cette victoire pour aller plus loin.”

Les avenirs de Mbappé et Neymar

Al-Khelaïfi : “Neymar et Kylian (Mbappé) sont parmi les meilleurs joueurs du monde. Neymar a été l’homme du match, il a fait un grand match. On a trouvé Neymar, qu’il a changé beaucoup de chose dans l’équipe. J’ai senti quelque chose de spécial. Les deux vont rester, ils ne partiront jamais les deux!.”