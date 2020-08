Al-Khelaïfi : “On est proche de notre rêve de Ligue des champions”

Face au RB Leipzig, le PSG a réalisé une soirée historique. Vainqueur aisément du club allemand (3-0), le club de la capitale va disputer sa première finale de Ligue des champions de son histoire dimanche prochain (face à l’OL ou le Bayern Munich). Un moment unique pour le président du PSG – Nasser Al-Khelaïfi – comme il l’a déclaré avec beaucoup d’émotion, au micro de RMC Sport.

Le plus grand soir de l’histoire du PSG version QSI ?

Al-Khelaïfi : “Oui, c’est historique pour nous et pour le club, c’est la première finale de Ligue des champions. C’est une soirée magnifique. Les joueurs ont fait un match parfait ce soir contre une équipe pas facile. Je suis fier et heureux de cette soirée, de mes joueurs et de mon staff technique. On a fait un grand match après des situations difficiles, mais on est encore là, on ne veut pas renter à Paris et on veut rester pour la finale.”

Première qualification en finale de l’histoire du PSG

Al-Khelaïfi : “Honnêtement, c’est un rêve. Mais ce rêve va continuer. On mérite de célébrer ce soir dans cette historique et magnifique soirée. Je n’ai pas les mots mais c’est une soirée magnifique pour nous.”

La joie des supporters à Paris

Al-Khelaïfi : “Pour moi et le club, la joie des supporters est importante. C’est vrai qu’ils ne sont pas ici (à Lisbonne) mais ils sont là avec le coeur. C’est aussi une victoire pour nos supporters parce que ça fait longtemps qu’ils attendent cette soirée historique. C’est pour vous aussi parce qu’on s’est beaucoup battu depuis 2011. Notre rêve était la Ligue des champions, on est proche de notre rêve.”

Quel discours avec les joueurs pour la finale

Al-Khelaïfi : “Je leur ai dit qu’ils avait fait un excellent match mais on ne veut pas s’arrêter ici et continuer jusqu’au bout. Je ne veux pas dire quel sera le résultat (de la finale) mais on va se battre pour la finale car on mérite ce trophée. On veut aller le plus loin mais dans le football, il faut tout donner. Je suis très fier d’eux.”