Alonzo : “Mentalement, cette victoire est hyper importante pour le PSG”

Pour la dernière édition de la Coupe de la Ligue, le PSG s’est imposé face à l’OL lors de la séance des tirs au but (0-0, 6 t.a.b 5). Malgré quelques lacunes au niveau physique, les Parisiens se sont montrés solidaires afin de réaliser un quadruplé au niveau national (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions). Une implication de l’ensemble de l’effectif que tient à souligner Jérôme Alonzo, sur le plateau de l’Equipe du Soir. L’ancien portier parisien (2001-2008) estime même que cette victoire acquise lors de la séance des tirs au but aura une importante capitale pour les semaines à venir.

“On se dit que Lyon va les bouger et les faire courir. En fin de compte, c’est Neymar qui a été mieux et Verratti qui a fait un excellent match de bout en bout. Pour Lyon, il y avait moyen (d’embêter le PSG), mais ils n’ont pas voulu, a déclaré Alonzo dans l’EDS. Même si le PSG est parfois à la rue physiquement, les joueurs sont impliqués et c’est important. C’est une séance de tirs au but qui est importante. Parce que le même match avec une défaite au bout, mentalement tout se qui se passe après n’est pas pareil. Et mine de rien, cette séance de tirs au but gagnée a son importance psychologiquement et même physiquement (…) Face à l’Atalanta, ils vont se faire rentrer dedans, ça ira très vite. Et mentalement, cette victoire-là – même si elle est à l’arrache – est hyper importante pour eux.”