Ancelotti fait de City et du PSG les favoris du Final 8

“Inconscience, chance et courage“, c’est ce qu’il faut pour remporter la Ligue des champions selon le facétieux Carlo Ancelotti. L’ancien entraîneur du PSG (2011-2013) aujourd’hui à Everton s’exprime dans le Corriere dello Sport sur la reine des compétitions de clubs. Et il fait de Manchester City et du PSG les favoris du Final 8 à Lisbonne, même si le format pourrait aussi avantager la Juventus, qui elle aussi fait une obsession sur la Champions League. “Je pense que lorsqu’on a atteint la finale, on a déjà fait de son mieux. Le reste est entre les mains de Dieu. L’imprévisibilité du Final 8 peut s’avérer être un avantage. La décision se fait à chaque fois sur un seul match. Donc ce sont plusieurs finales, pas une seule, commente Carlo Ancelotti. Les principaux adversaires de la Juve ? Les clubs les plus motivés, ceux qui la considèrent comme une apothéose : le PSG qui n’a jamais atteint la demi-finale, et City. Même si les Français ne sont pas trop contents d’avoir tiré l’Atalanta.”