Anciens – Bordeaux officialise les arrivées de Gasset et Roche

Après de nombreux rebondissements, les Girondins de Bordeaux ont officialisé le départ de leur coach, Paulo Sousa. Dans la foulée, les Bordelais ont annoncé leur nouvel entraîneur pour le prochain exercice de Ligue 1. L’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG, Jean-Louis Gasset, occupera le banc des Girondins lors de la saison 2020-2021. Gasset a paraphé un contrat de deux ans avec Bordeaux, soit jusqu’en 2022. “La perspective de retrouver un club où j’ai vécu tant de bons et grands moments me réjouit pleinement. Seuls les Girondins et cet ambitieux challenge proposé par Frédéric (Longuépée, président des Girondins de Bordeaux, ndlr) pouvaient me convaincre de reprendre aussi vite la tête d’un club aussi prestigieux”, a déclaré Gasset dans le communiqué du club.

Par la même occasion, le président du FCGB – Frédéric Longuépée – a également officialisé l’arrivée d’un autre ancien du PSG dans son organigramme. En effet, comme attendu depuis de nombreuses semaines, Alain Roche occupera le rôle de directeur sportif du club bordelais. Par le passée, l’ex défenseur central avait occupé ce poste au PSG de 2006 à 2011. “Il me semblait naturel de revenir là où j’ai grandi et exercé ma passion. Rendre au club tout ce qu’il m’a apporté me donne une immense joie mais constitue un énorme enjeu dont je mesure la responsabilité. J’ai hâte de revenir au Château du Haillan et de travailler dur pour rendre les supporters girondins fiers de leur club”, a déclaré l’ancien joueur parisien (1992-1998) et bordelais (1985-1989 / 2000-2002).