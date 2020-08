Anciens du PSG – Sauf surprise, Roche nouveau directeur sportif de Bordeaux

Il a été joueur (1992-1998), capitaine et directeur sportif du PSG (2006-2011), Alain Roche (52 ans) pourrait très prochainement être ancien joueur des Girondins de Bordeaux (1985-1989 puis 2000-2002) et nouveau directeur sportif du club, en remplacement d’Eduardo Macia, remercié. Selon les informations de L’Equipe : “Les négociations ne sont pas totalement terminées, quelques détails restent encore à régler, mais, à moins d’un improbable retournement de situation, Alain Roche devrait bien endosser le costume.” D’autres profils ont été étudies (Olivier Pickeu, John Williams), mais c’est donc bien le consultant de Canal Plus et d’Europe 1 qui va signer sauf surprise. Directeur sportif du PSG pendant l’ère Colony Capital, Alain Roche n’aura pas plus de latitudes financières aux Girondins de Bordeaux à la sauce King Street qu’à Paris à l’époque.