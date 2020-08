Anciens du PSG – Neeskens Kebano prolonge à Fulham

Âgé de 28 ans, le Titi du PSG Neeskens Kebano (2006-2013) continue de faire carrière de l’autre côté de la Manche. L’ailier international congolais a prolongé son contrat avec Fulham (4e du championship promu en Premier League via les play-offs) jusqu’en 2022. Auteur de buts importants contre contre Sheffield Wednesday, Wigan Athletic et Cardiff City, Neeskens Kebano s’est mis en lumière. Et en marquant des coups francs lors de trois matches consécutifs, il est devenu le premier joueur des quatre premières divisions anglaises à le faire depuis Wayne Rooney pour Manchester United il y a sept ans. Neeskens Kebano évolue à Fulham depuis 2016.