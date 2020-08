Anciens – Gregory van der Wiel va rebondir au RKC Waalwijk

Après son passage au PSG, entre 2012 et 2016, Gregory van der Wiel a connu une trajectoire plus compliquée. Le latéral droit néerlandais a enchaîné les clubs, et les blessures, sans vraiment trouver chaussure à son pied (Fenerbahçe 2016-2017, 17 matches, ou Cagliari août 2017-janvier 2018, 6 matches et Toronto mars 2018, 34 matches). Mais le défenseur reprend du service. En effet, le joueur maintenant âgé de 32 s’entraîne avec le RKC Waalwijk, lanterne rouge d’Eredivisie la saison dernière. Il devrait signer un contrat avec le club néerlandais dans les prochains jours.