Anciens – Ibrahimovic poursuit l’aventure à l’AC Milan jusqu’en 2021

Annoncé depuis quelques jours, l’ancien Parisien (2012-2016) – Zlatan Ibrahimovic – a décidé de poursuivre l’aventure avec l’AC Milan, club qu’il avait rejoint en janvier 2020. L’attaquant de 38 ans a prolongé son contrat d’une année, soit jusqu’en juin 2021, comme l’a annoncé le club italien sur ses réseaux sociaux. L’ex-international suédois avait notamment participé à la remontée de l’AC Milan au classement de la Serie A (6e après 38 journées) avec 10 buts et 5 passes décisives et permettant ainsi aux Rossoneri de participer à la prochaine Ligue Europa. “Maintenant, il faut travailler et continuer pour avoir plus de résultats. Je ne suis pas ici pour être une mascotte, mais pour avoir des résultats, aider l’équipe. Nous devons ramener l’AC Milan à la place qu’il mérite”, a déclaré Ibrahimovic sur le site officiel du club.