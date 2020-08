Anciens – Matuidi pressenti du côté de l’Inter Miami (GDS)

L’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions par l’Olympique Lyonnais a créé un vrai séisme du côté de la Juventus de Turin. Première conséquence de cet état de fait avec le limogeage de Mauricio Sari, remplacé par l’inexpérimenté Andrea Pirlo. Un premier changement qui devrait en amener d’autres.

Et en premier lieu, on se doute bien qu’une petite révolution pourrait bien s’opérer au sein de l’effectif de la Vieille Dame, celui-ci étant clairement à bout de souffle. Côté départ, La Gazzetta dello Sport nous indique que l’ancien joueur parisien, Blaise Matuidi, ne figurerait pas vraiment dans les futurs plans d’Andrea Pirlo. Mieux, le journal aux papiers roses nous explique même que le milieu de terrain tricolore serait sur le point de boucler un accord contractuel avec l’Inter Miami, franchise américaine détenue par un certain David Beckham. Une information corroborée par Saber Desfarges, journaliste RMC, sur son compte twitter, celui-ci indiquant même que le natif de Toulouse devrait passer sa visite médicale à Paris ce jour avant de parapher son bail avec l’écurie américaine. Blaise Matuidi, passé par la case PSG entre 2011 et 2017, pourrait donc faire, à 33 ans, un curieux choix alors même que l’Euro se profilera à l’été 2021.