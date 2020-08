Anciens – Matuidi s’engage officiellement à l’Inter Miami

Depuis l’élimination en huitième de finale de Ligue des champions face à l’Olympique Lyonnais, la Juventus Turin entame de grands changements pour la saison à venir. Après le limogeage de l’entraîneur Maurizio Sarri, certains joueurs de l’effectif de la Vieille Dame n’entrent pas dans les plans du nouveau coach, Andrea Pirlo. Une situation qui concernait l’ancien Parisien (2011-2017), Blaise Matuidi. Le champion du monde 2018 a officiellement quitté le club italien hier après midi, soit trois ans après son arrivée (133 matches disputés, 8 buts).

Et comme pressenti depuis quelques jours, Matuidi (33 ans) s’est officiellement engagé à l’Inter Miami, aux Etats-Unis. Il retrouvera notamment son ancien coéquipier au PSG, David Beckham, propriétaire de la franchise américaine. L’international français a paraphé un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2023. “L’Inter Miami CF annonce aujourd’hui la signature d’un champion du monde, 4 fois vainqueur de la Ligue 1 et triple vainqueur de la Serie A, Blaise Matuidi. Le milieu rejoint l’Inter Miami en provenance de la Juventus et va amener son expérience et son talent à l’entrejeu de l’équipe” indique le communiqué du club américain. Après la Ligue 1 et la Serie A, Blaise Matuidi découvrira la MLS.