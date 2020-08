Anelka : “Entraîner un jour le PSG ? Il ne faut jamais dire jamais”

En marge du documentaire “l’Incompris” qui lui est consacré sur Netflix, Nicolas Anelka (41 ans) se confie dans les médias. Ainsi via leparisien.fr, l’ancien attaquant formé au PSG, explique qu’il a facilité les choses à Kylian Mbappé en tant que pionnier.

“Kylian Mbappé est aussi fort techniquement que mentalement. Mais je suis passé avant lui pour enlever les obstacles. Je suis un des premiers à être parti à l’étranger ou à avoir signé un gros transfert. J’ai aussi été le premier à travailler en famille, avec mes frères, à une époque ou c’était mal vu dans le milieu. Aujourd’hui, c’est presque naturel. J’étais un pionnier et le pionnier, il prend des coups. Mais j’ai ouvert la voie. Un Mbappé, avec toute sa force, profite aussi de mon vécu d’il y a 20 ans. Et il a bien raison“, commente l’ancien international qui se voit à l’avenir sur un banc. “Je passe mes diplômes d’entraîneur et je me donne un ou deux ans pour entrer dans ce nouveau rôle. Pour entraîner un jour le PSG ? (rires). Il ne faut jamais dire jamais mais diriger le PSG demande une expérience, un palmarès et un vécu de coach que je n’ai pas.”