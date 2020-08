Appadoo : “Le Final 8 ? Là, on bascule dans quelque chose qu’on n’a jamais connu”

Dans un peu plus de 24h maintenant, le PSG et l’Atalanta lanceront les hostilités du Final 8 de la Ligue des Champions. Un format de fin de compétition, au Portugal, extrêmement particulier qui pourrait bien nous réserver quelques surprises. C’est du moins le ressenti exprimé par Dave Appadoo sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.

“Match sec, huis clos, unité de lieu… Tout va être nivelé car l’allant d’une équipe qui va se dire “c’est bon, il y a le retour”, il ne sera pas le même. Tu as des équipes très dominatrices qui en finale ne proposent pas le même football, pourquoi ? Parce que c’est sur un match sec et qu’il n’y a donc pas de seconde chance. Là, on bascule dans quelque chose qu’on n’a jamais connu. Et pour le coup, cela avantage les équipes qui n’auraient eu aucune chance dans un format normal. Je pense à Lyon, je pense à l’Atalanta, on parlait aussi de Leipzig. Sur un match, le plus faible peut passer.”