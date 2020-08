Appadoo : “On a l’impression que tout va reposer sur les épaules du seul Neymar”

Chacun le sait, Neymar est proche sur et hors du terrain de Kylian Mbappé et de Marco Verratti. Hors ses deux amis pourraient faire défaut mercredi prochain au PSG face à l’Atalanta dans le cadre d’une rencontre devenue à ce stade comme la plus importante de la saison. A cela, il faut ajouter la suspension d’Angel Di Maria. Bref, le PSG est parti pour manquer de leaders technique. Il y a de quoi s’inquiéter, convient Dave Appadoo, journaliste de France Football.

“J’ai l’impression que la marge se réduit de plus en plus pour le PSG alors que l’Atalanta était un adversaire à sa portée. Les bonnes nouvelles venaient de la montée en puissance de Neymar et de la bonne forme de Verratti. Et la patatras ! Et Verratti, on sait à quel point il est crucial, unique, dans le jeu du PSG. Il est à peu près la seule source de créativité dans un milieu de terrain qui a beaucoup perdu en qualité ces dernières années. C’était le point fort du PSG. Maintenant le milieu de terrain parisien est anodin. Cela m’inquiète de plus en plus. On ne sait pas si Mbappé sera là, et on sait ce qu’il représente. Di Maria sera suspendu. On a l’impression que tout va reposer sur les épaules du seul Neymar“, a commenté le journaliste dans l’EDS.