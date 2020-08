Après la claque contre le Bayern, la rumeur Neymar au Barça de retour

Vendredi soir, tous les supporters parisiens se sont réjouis de la déculottée reçue par le FC Barcelone contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions (2-8). Une claque qui a réveillé la presse catalane sur le mercato et bien sûr quand on parle de mercato en Catalogne cela tourne quasiment tout le temps sur le même nom, Neymar. Cela faisait longtemps mais ce lundi c’est Sport qui fait sa Une sur le brésilien du PSG. Le titre de cette Une ? “Le Barça pense de nouveau à Neymar.” Selon les informations du quotidien catalan, les dirigeants barcelonais estiment que seul Neymar peut redonner le sourire aux supporters du Barça après la très grosse claque reçue contre le Bayern. Face à la pression populaire, le président de Barcelone – Josep Maria Bartomeu – voudrait relancer la piste Neymar estimant même que cette dernière est toujours “réalisable“. Enfin Sport conclut en expliquant que le Barça va tenter de proposer… un échange pour ne pas changer aux dirigeants parisiens. Et le nom du joueur inclus, Antoine Griezmann. Le quotidien va même plus loin en expliquant que le Barça proposerait l’international français et une somme de 50 à 60 millions d’euros. Autant dire que c’est peine perdue. Le PSG ne souhaite de toute façon pas se séparer de son numéro 10, et surtout pas à ce prix-là. Avec la crise du Coronavirus, un tel transfert n’a de toute façon que très peu de chance de réussir.