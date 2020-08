Atalanta Bergame / PSG : les compositions officielles

Enfin, après plusieurs semaines d’attente, le PSG et l’Atalanta Bergame ouvriront cet inédit Final 8 de Ligue des champions. Et pour ce quart de finale à à l’Estadio do Sport Lisboa e Benfica de Lisbonne (à 21h sur RMC Sport 1), Thomas Tuchel devra composer sans Ángel Di María (suspension) et Marco Verratti (blessure au mollet). L’entraîneur parisien a dévoilé son équipe pour cette rencontre avec la présence de Herrera au milieu de terrain. Mbappé débutera sur le banc. Voici les compositions officielles des deux équipes.

Feuille de match

Mercredi 12 août 2020 à 21 heures – Quart de finale de l’UEFA Champions League à l’Estadio Da Luz de Lisbonne (huis clos) |Arbitre : Taylor (Ang) | Diffuseur : RMC Sport 1

: Sportiello – Toloi, Caldara, Djimsiti – Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens – Pasalic, Gomez – Zapata. Entraîneur : Gasperini.

: Gasperini. Remplaçants parmi : Rossi, Gelmi, Palomino, Sutalo, Czyborra, Castagne, Belllanova, Da Riva, Malinovski, Piccoli, Colley, Muriel.