Atalanta / PSG : les notes des Parisiens

On y pensait sans trop y croire, Eric Maxim Choupo-Moting, le chouchou moqué revenu dans la liste UEFA par la grâce du départ frustrant d’Edinson Cavani, et décisif lors du Final 8… et bien c’est arrivé ! L’international camerounais en fin de contrat a envoyé le PSG en demi-finale de la Champions League à la 92e minute en transformant un centre de Kylian Mbappé, lancé côté gauche par Neymar (élu “man of the match”). Deux minutes plus tôt, Marquinhos avait égalisé et soulagé tout le peuple Rouge & Bleu. Car depuis la 27e minute Paris courait après le score. Et si la deuxième mi-temps a été dominée par le PSG, elle a été celle des occasions ratées. Encore une fois, le club de la capitale a été unique, quantique, imprévisible. On ne sait jamais quelle sera l’histoire à venir. Individuellement, on soulignera les performances de Keylor Navas (avant sa sortie sur blessure), de Neymar (qui n’aura pas marqué mais qui aura été le cauchemar des Bergamasques bien qu’isolé en attaque) et de Kylian Mbappé, qui a fait basculer le profil du match malgré son manque de rythme.

Les notes de Canal Supporters : Navas 7 – Kehrer 5 – Silva 6 – Kimpembe 5,5 – Bernat 5,5 – Marquinhos 6 – Gueye 4,5 – Herrera 5 – Neymar 7,5 – Sarabia 3,5 – Icardi 3