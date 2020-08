Aulas tacle le PSG : “Nous, on n’a pas demandé de report de match”

Fier d’une septième UEFA Women’s Champions League, une cinquième de rang, Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, s’est emballé après la victoire 3-1 de ses joueuses contre Wolfsburg. Le patron de l’OL n’a pu s’empêcher de tacler le PSG au micro de Canal Plus, qui après sa finale de Champions League, a demandé de faire un break et de ne pas jouer à Lens samedi dernier, en Ligue 1.

“Ce sera encore une saison difficile. On va jouer dès dimanche prochain (contre le Paris FC), car nous, on n’a pas demandé de report de match pour le début du championnat…” a lancé Aulas en référence à la requête du PSG acceptée par tous les acteurs. “Certaines de mes filles l’ont demandé pourtant. C’est un peu polémique. Il faut tout de suite se remettre en cause, on ira savourer la victoire quand ça ira un petit peu mieux. On est toujours dans une période difficile avec le coronavirus, donc il faut savoir admettre la réalité, et la réalité c’est qu’il y a un championnat qui démarre dès dimanche, sur Canal, et on ne veut pas louper ça.”