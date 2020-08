Avant la demi-finale, tous les Parisiens testés négatifs au Covid-19

Comme avant chaque match depuis la pandémie du Covid-19, les joueurs et les staffs des équipes qui vont s’affronter effectuent des tests pour savoir s’ils sont touchés par le coronavirus. Ce mardi matin, Julien Maynard – journaliste Téléfoot – et Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – on fait savoir que l’ensemble de la délégation parisienne a été testé au Covid-19. Et les résultats sont tous négatifs. Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu qui peuvent désormais se concentrer sur sa demi-finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig.