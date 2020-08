Bakker appelé pour la première fois avec les Espoirs des Pays-Bas

Recruté par le PSG lors de l’été 2019, Mitchel Bakker – sous contrat jusqu’en 2023 – a été peu utilisé par le club de la capitale avant d’enchaîner les titularisations lors des finales de coupes nationales face à l’AS Saint-Etienne (Coupe de France) et l’Olympique Lyonnais (Coupe de la Ligue). Il avait notamment profité des absences sur blessures de Juan Bernat et Layvin Kurzawa afin d’occuper le couloir gauche de la défense parisienne. Des prestations convaincantes qui lui ont permis d’être appelé pour la première fois avec les Espoirs des Pays-Bas. En effet, le latéral gauche de 20 ans a été convoqué par le sélectionneur des Espoirs – Marcel Groninger – dans la liste des 25 joueurs. Les Pays-Bas disputeront deux matches qualificatifs à l’Euro Espoirs 2021 face à la Biélorussie (vendredi 4 septembre) et la Norvège (mardi 8 septembre).

Statistiques 2019-2020 de Mitchel Bakker