Bakker : “Depuis mon arrivée au PSG, j’ai plus de confiance en moi et mon jeu a évolué”

Arrivé au PSG l’été dernier, Mitchel Bakker a très peu joué avec le club de la capitale avant l’arrêt des compétitions. Le latéral gauche néerlandais avait pris part à seulement trois rencontres (face à Amiens en Ligue 1 et contre Pau et Dijon en Coupe de France). Mais depuis la reprise, le joueur de 20 ans enchaîne les titularisations avec en point d’orgue les participations aux deux finales de coupes nationales. Interrogé par le site officiel du PSG sur son temps de jeu actuel, Mitchel Bakker a exprimé sa satisfaction.

“Sur le plan personnel, j’ai beaucoup joué et j’ai pris beaucoup de plaisir avec l’équipe. J’ai joué quelques matches avant le confinement, et là j’ai pu enchaîner plusieurs rencontres. C’est vraiment top, a déclaré Bakker sur psg.fr. Sa titularisation en finale de Coupe de France face à l’ASSE ? Le jour du match, lors de la réunion d’équipe, j’ai vu mon nom sur le tableau. J’étais très heureux de savoir que j’allais débuter ce match. J’ai envoyé un message à mes parents, et à quelques amis. J’étais vraiment heureux.”

Lors de cet entretien, Mitchel Bakker (sous contrat jusqu’en juin 2023) a également évoqué sa relation avec l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel. “Le coach me parle beaucoup, il me demande de jouer simple, de jouer juste. Il me donne beaucoup de consignes que je suis à la lettre. Je peux aider sur les phases offensives, mais mon devoir premier est de bien défendre. Depuis mon arrivée à Paris, j’ai plus de confiance en moi, mon jeu a évolué, mais surtout j’apprends tous les jours.”

Statistiques 2019-2020 de Mitchel Bakker (en matches officiels)