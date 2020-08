Balerdi (OM) : “On peut battre le PSG et on peut être champion de France”

C’est plein d’optimisme que Leonardo Balerdi, défenseur argentin (21 ans), passé par Boca Juniors et Dortmund, a rejoint l’Olympique de Marseille. Le jeune joueur pense que le titre de champion de France est accessible pour son nouveau club et que le PSG est “prenable”. Cela dès la 3e journée de Ligue 1 au Parc des Princes.

“Si tu veux te battre pour gagner le championnat, tu dois battre tout le monde, que ce soit au début ou à la fin. J’espère qu’on va tirer avantage de ces premiers chocs” (PSG/OM le 13 septembre, ndlr), explique Balerdi à La Provence. “Le PSG, c’est évident qu’ils sont candidats et qu’ils ont de grands joueurs, mais on peut les battre et on peut être champion. On va faire tout notre possible.“