Bayern : Coman face à Kehrer ? Pavard titulaire ? Kimmich au milieu ?

Le FC Bayern qui affrontera le PSG dimanche à l’Estadio Da Luz ne devrait pas être celui qui a battu 3-0 l’Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des champions. Dès mercredi soir, le coach bavarois, Hansi Flick, a expliqué au micro de Sky qu’il pensait effectuer des changements afin de se protéger de la vitesse d’attaque du PSG et de son jeu dans la profondeur.

Selon L’Equipe, on peut s’attendre aux titularisations de deux Bleus face au PSG : Kingsley Coman et Benjamin Pavard. Le Titi remplacerait Ivan Perisic pour en faire voir de toutes les couleurs à Thilo Kehrer, épaulé par Alphonso Davies. Le défenseur allemand du PSG serait jugé comme le maillon faible et le FC Bayern entendrait appuyer sur le côté droit de la défense parisienne. Quant à Benjamin Pavard, il occuperait le poste de latéral droit, une option permettant de placer Joshua Kimmich dans l’entre-jeu au côté de Leon Goretzka. Conséquence, Thiago Alcantara irait sur le banc. Reste l’énigme Jérôme Boateng, sorti à la mi-temps du OL/Bayern à cause de douleurs musculaires. Si l’axial n’est pas apte à jouer, c’est Niklas Süle qui le remplacerait. Le défenseur de 24 ans présentant le désavantage pour Hansi Flick de ne pas être à 100% physiquement.