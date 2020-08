Bazin : “Cette finale va être époustouflante !”

Ce dimanche, encore quelques heures à patienter, le PSG fera face au Bayern Munich à Lisbonne dans une finale historique. Pour ses cinquante ans, le club Rouge et Bleu peut soulever sa première Ligue des Champions, un magnifique clin d’œil au destin.

Ancien président du Paris Saint-Germain, Sébastien Bazin, aujourd’hui PDG d’Accor, sponsor maillot du club via son programme de fidélité All, a livré ses impressions avant cette finale dans les colonnes du Parisien. L’homme d’affaires a, dans un premier temps, évoqué le joueur qu’il admire le plus actuellement à Paris, avant d’estimer que le PSG va gagner cette finale.