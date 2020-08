Beckenbauer : “Je ne trouve aucun point faible dans l’équipe du PSG”

Franz Beckenbauer, légende du Bayern Munich et du football allemand (74 ans) sera un observateur attentif de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et le club bavarois. Pour lui, cette rencontre sera du 50-50 même s’il avoue être impressionné par le PSG “qui n’a pas de point faible.”

“J’ai regardé les matches du PSG, c’est une sacrée équipe. Ce sera le match le plus difficile de cette saison de Ligue des champions. Je ne trouve aucun point faible dans l’équipe et je m’attends à ce qu’ils varient leur style de jeu, s’enthousiasme Beckenbauer sur le site officiel du Bayern. J’espère que les deux équipes ne se retiendront pas trop, ne se montreront pas trop de respect et joueront de manière aussi rafraîchissante et avec une joie de vivre comme elles l’ont fait jusqu’à présent. On peut s’attendre à une magnifique finale. Ce sera un match joué sur un pied d’égalité. Je dirais que c’est du 50-50. Parfois, vous avez besoin d’un peu de chance. Si le Bayern obtient ça, il gagnera le match.“