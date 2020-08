Bedouet : “Les joueurs sont surmotivés et réussissent à mettre du rythme”

Deux clubs français en demi-finale de la Ligue des champions, c’est une première ! Mardi, le Paris Saint-Germain affrontera le RB Leipzig alors que mercredi l’Olympique Lyonnais défiera l’ogre bavarois du Bayern Munich. Un dernier carré franco-allemand. Éric Bedouet, préparateur physique des Girondins de Bordeaux, analyse la condition physique des deux équipe de Ligue 1 pour Le Parisien. Pour lui, le fait que le championnat de France n’ait pas repris, comme ses voisins européens, donne un surplus de motivation aux joueurs.

“C’est une vraie possibilité. Paris et Lyon possèdent une fraîcheur supplémentaire. C’est une libération de rejouer au foot. En plus, c’est pour disputer la Ligue des champions, ce qui n’est pas rien. Les joueurs sont surmotivés et réussissent à mettre du rythme, juge Éric Bedouet dans les colonnes du journal francilien. L’avantage, c’est que le tournoi de Lisbonne ne dure pas trop longtemps. Cela convient bien au PSG et à Lyon. Sur un mois, cela aurait été un problème. Là, c’est le bon format. Mais peut-être que l’OL et le PSG auront un contrecoup physique au cours de la saison“, explique encore Bedouet.