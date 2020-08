Bernard Tapie souhaite un grand bonheur au PSG dimanche

Né le 26 janvier 1943 dans le XXe arrondissement de Paris, Bernard Tapie incarne l’OM. Cela d’autant plus qu’en 1993 Marseille a été champion d’Europe sous sa (ténébreuse) présidence. Aujourd’hui, l’homme qui lutte contre la maladie croit aux chances du PSG face au FC Bayern. Et il lui souhaite de lever la coupe aux grandes oreilles dimanche soir. Contrairement à de nombreux supporters phocéens. “Si Paris joue avec de l’enthousiasme, il sera compliqué de rivaliser avec lui”, juge Bernard Tapie dans Le Parisien. “Les supporters parisiens méritent de vivre, eux aussi, cette aventure afin qu’ils la transmettent ensuite à leurs enfants. C’est un événement extraordinaire que je souhaite à tout le monde de vivre. C’est comme si vous êtes heureux en mariage depuis des décennies et que vous étiez invités aux noces d’un autre couple. Vous n’allez pas leur souhaiter de divorcer en craignant qu’ils brisent votre couple! C’est débile. Au contraire, on a envie qu’ils soient aussi heureux que vous. Et moi, j’ai envie que le PSG connaisse le bonheur de l’OM. Au contraire, cela va nous permettre de revivre nos émotions.”